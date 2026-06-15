Швеция — Тунис: стартовые составы команд на матч ЧМ по футболу — 2026

Сегодня, в ночь на 15 июня, состоится матч 1-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Швеции и Туниса. Игра пройдёт на стадионе «ББВА» в Гуадалупе (Мексика). Стартовый свисток судьи прозвучит в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Швеция: Нордфельдт, Лагербильке, Линделёф, Хин, Гудмундссон, Бернхардссон, Нюгрен, Карлстрём, Аяри, Исак, Дьёкереш.

Тунис: Шамах, Абди, Тальби, Рекик, Валери, Бен Хамида, Межбри, Хедира, Скири, Слимане, Саад.

В группе со Швецией и Тунисом также выступают Нидерланды и Япония, который в очном матче 1-го тура сыграли вничью со счётом 2:2.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.