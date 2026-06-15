Где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу — 2026 Бельгия — Египет, кто покажет

15 июня состоится матч 1-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бельгии и Египта. Игра пройдёт на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».

Во 2-м туре сборная Бельгии встретится с Ираном (21 июня), в 3-м туре — с Новой Зеландией (27 июня). Египет во 2-м туре сыграет с Новой Зеландией (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.