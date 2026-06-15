Главный тренер Ирана Галенои: мы привыкли извлекать выгоду из трудностей

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои рассказал о сложностях, с которыми команда столкнулась перед стартом чемпионата мира ‑2026.

Из‑за визовых ограничений сборная была вынуждена перенести тренировочный лагерь в Мексику — хотя все три матча группового этапа пройдут в США. По правилам игрокам и персоналу разрешено прибывать в Соединённые Штаты только в день игры, а сразу после матча нужно покидать страну. Кроме того, часть иранской делегации вообще не получила виз для въезда в США.

«Для меня большая честь представлять Иран — гордую и сильную страну. Очень надеюсь, что футбол подарит всем радость и поможет сблизить разные культуры. Конечно, были проблемы с въездом, но мы всё равно счастливы оказаться здесь.

Да, подготовка получилась непростой: сначала планировали базироваться в США, потом пришлось переезжать в Мексику — место меняли дважды. Времени на адаптацию почти не осталось. Но хочу сказать огромное спасибо мексиканцам за помощь.

Мы привыкли извлекать выгоду из трудностей. Сейчас мы думаем только о футболе и о том, какую радость он может подарить», — приводит слова Галенои журналист Бен Джейкобс в соцсети.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Ирана сыграет с командами Новой Зеландии, Бельгии и Египта в рамках группы G.