Где смотреть матч группового этапа ЧМ-2026 Саудовская Аравия — Уругвай, кто покажет

16 июня состоится матч 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Садовской Аравии и Уругвая. Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 1:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Кинопоиск».

Во 2-м туре сборная Саудовской Аравии встретится с Испанией (21 июня), в 3-м туре — с Кабо-Верде (27 июня). Уругвай во 2-м туре сыграет с Кабо-Верде (22 июня), в 3-м туре — с Испанией (27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.