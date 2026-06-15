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«Он найдёт решение». Кака высказался в поддержку тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти

«Он найдёт решение». Кака высказался в поддержку тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти
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Чемпион мира 2002 года Кака уверен, что тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сумеет улучшить игру команды по ходу ЧМ‑2026. Турнир бразильцы начали с ничьей в матче с Марокко — игра завершилась со счётом 1:1. После встречи главный тренер Анчелотти признал, что команде есть куда расти и нужно прибавлять в следующих матчах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

«Я думаю, что, хотя это его первый чемпионат мира, у него большой опыт в ситуациях с высоким давлением, в трудных моментах — в тех случаях, когда нужно найти решение.

Именно поэтому я считаю и верю, что он найдёт это решение. Никто не выигрывает чемпионат мира в первой же игре — у нас есть свежий пример: Аргентина проиграла свой стартовый матч, но в итоге завоевала кубок. Это хорошо иллюстрирует специфику чемпионата мира.

Да, эта игра получилась более напряжённой, нервной, но теперь будет время подготовиться, исправить ошибки, допущенные в первом матче, и во второй игре выступить гораздо лучше — чтобы продолжить борьбу на чемпионате мира», — приводит слова Кака ESPN.

Сборная Бразилии на чемпионате мира по футболу 2026 года в группе C сыграет с Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня).

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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