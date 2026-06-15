Капитан сборной Нидерландов ван Дейк прокомментировал результат матча ЧМ-2026 с Японией

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк подвёл итоги матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с национальной командой Японии. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

«В конце мы сели слишком глубоко, но, очевидно, на это повлияли и обстоятельства. Соперник не создал много моментов, поэтому особенно обидно пропускать после углового. Такова реальность, мы берём очко и теперь настраиваемся на Швецию. Нам просто нужно продолжать двигаться вперёд. Это только начало, и мы должны вкатиться в турнир. Надеюсь, у нас впереди ещё много матчей. Поскольку мы пропустили в самом конце, это не так приятно, но мы идём дальше», — приводит слова ван Дейка официальный сайт ФИФА.

После этой встречи сборные Нидерландов и Японии набрали по одному очку и возглавляют таблицу группы F. Сегодня, 15 июня, в матче 1-го тура в этой группе встретятся сборные Швеции и Туниса.