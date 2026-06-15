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Капитан сборной Нидерландов ван Дейк прокомментировал результат матча ЧМ-2026 с Японией

Капитан сборной Нидерландов ван Дейк прокомментировал результат матча ЧМ-2026 с Японией
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Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк подвёл итоги матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с национальной командой Японии. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Япония
1:0 ван Дейк – 50'     1:1 Накамура – 57'     2:1 Саммервилл – 64'     2:2 Камада – 88'    

«В конце мы сели слишком глубоко, но, очевидно, на это повлияли и обстоятельства. Соперник не создал много моментов, поэтому особенно обидно пропускать после углового. Такова реальность, мы берём очко и теперь настраиваемся на Швецию. Нам просто нужно продолжать двигаться вперёд. Это только начало, и мы должны вкатиться в турнир. Надеюсь, у нас впереди ещё много матчей. Поскольку мы пропустили в самом конце, это не так приятно, но мы идём дальше», — приводит слова ван Дейка официальный сайт ФИФА.

После этой встречи сборные Нидерландов и Японии набрали по одному очку и возглавляют таблицу группы F. Сегодня, 15 июня, в матче 1-го тура в этой группе встретятся сборные Швеции и Туниса.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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