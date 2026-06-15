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Кот-д'Ивуар — Эквадор: результат матча 15 июня 2026, счёт 1:0, чемпионат мира 2026

Кот‑д’Ивуар вырвал победу над Эквадором благодаря голу Амада Диалло на 90-й минуте матча
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Завершился матч 1-го тура группы Е чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Кот-д'Ивуара и Эквадора. Игра проходила на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии, США. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье (Франция). Ивуарийцы одержали победу со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 02:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
1 : 0
Эквадор
1:0 Диалло – 90'    

Форвард сборной Кот-д'Ивуара Амад Диалло забил единственный гол в матче на 90-й минуте.

Во 2-м туре ЧМ-2026 сборная Кот-д'Ивуара встретится с Германией (20 июня), в 3-м туре — с Кюрасао (25 июня). Эквадор во 2-м туре сыграет с Кюрасао (21 июня), в 3-м туре — с Германией (25 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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