«А теперь без шуток». Черданцев обратился к авторам футбольного контента во время ЧМ-2026

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев опубликовал обращение к авторам футбольного контента в интернете, выразив негодование появлением счёта в афишах матчей чемпионата мира 2026 года.

«А теперь без шуток. Я обращаюсь ко всем модераторам или там как вас зовут площадок в Интернете, где показывают футбол. КОЛЛЕГИ! НЕ НУЖНО УКАЗЫВАТЬ СЧЁТ НА ИКОНКЕ МАТЧА!

Спортивный болельщик отличается тем, что его интересует именно спортивная интрига, не столько как это было, а как развивались события, их последовательность и чем всё закончилось. Наличие итогового счёта на афише матча, даже который уже состоялся, убивает для зрителя главное — интригу! Тем более, многие матчи проходят ночью, и нормальные люди в это время спят, а потом хотят посмотреть матч в записи, НЕ ЗНАЯ СЧЁТ!

Чемпионат только начался, надеюсь, этот несложный вопрос можно оперативно решить», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.