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В «Оренбурге» высказались об уходе тренера, который работал в клубе больше 35 лет

В «Оренбурге» высказались об уходе тренера, который работал в клубе больше 35 лет
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Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин прокомментировал уход из клуба тренера Ильшата Айткулова, который посвятил команде более 35 лет.

– Видел много дискуссий в соцсетях из-за ухода тренера Ильшата Айткулова, который больше 35 лет работал в «Оренбурге». Возмущались: «Как вы могли?» Почему расстались с легендой?
– Чисто футбольные моменты, решение тренера. Не хочу углубляться в детали. Ильшат Нургалиевич – большой и важный человек для «Оренбурга», настоящая легенда клуба, которой он останется навсегда. Видел, что он недавно вошёл в тренерский штаб «Нефтехимика», желаю ему удачи в новом клубе.

Но глобально, как мне кажется, нужно понимать, что подобные вещи – это особенности профессии. У нас в академии «Балтики» несколько лет работал методистом серьёзный хорватский специалист Лука Павлович, он постоянно говорил тренерам: «Вы выбрали такую профессию, что всегда должны быть на чемоданах. У меня всегда чемодан собран, потому что в любой момент меня могут или пригласить в другой клуб, или уволить».

– Вы были готовы, что это решение вызовет такую реакцию?
– Да, конечно. Понимали, что так будет. Находимся с болельщиками на прямой связи: те, кто хочет пообщаться, – мы всегда открыты. У нас проходят встречи с открытым микрофоном, любой может задать любой вопрос. Периодически проводим и более закрытые мероприятия по запросу активных фанатских групп – говорим без купюр, без публикаций. Проблем нет, – сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

По итогам прошедшего сезона «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с 29 очками и сохранил место в РПЛ.

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