Романо сообщил, когда защитник сборной Испании Кукурелья станет игроком «Реала»

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X опубликовал сообщение, в котором раскрыл, когда защитник «Челси» и сборной Испании Марк Кукурелья станет футболистом мадридского «Реала».

«Марк Кукурелья станет игроком «Реала» сегодня, в понедельник», — написал Романо в соцсети X.

Ранее сообщалось, что испанский клуб заплатит «Челси» за футболиста € 55 млн, ещё € 5 млн обозначены в сделке в виде бонусов. Отмечается, что игрок уже подписал соглашение, находясь в США.

Кукурелья играл за «Эспаньол» и «Барселону». На взрослом уровне защитник также ранее выступал за «Эйбар», «Хетафе» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Со сборной Испании футболист стал чемпионом Европы в 2024 году.