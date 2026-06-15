«Барселона» может отказаться от Альвареса в пользу 19-летнего форварда из АПЛ — Sport.es

«Барселона» может отказаться от трансфера нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса в пользу 19-летнего форварда английского «Борнмута» Эли Крупи, сообщает Sport.es.

По информации источника, спортивный блок «Барселоны» впечатлён игрой молодого игрока. Но есть нюанс: «Борнмут» сразу предупредил все заинтересованные стороны — предложения ниже € 100 млн даже не станут рассматривать. К футболисту проявляют интерес и другие топ‑клубы. За игрой Крупи следят «ПСЖ» и лондонский «Арсенал».

В прошедшем сезоне форвард провёл 35 матчей за «Борнмут», забив 13 голов. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 70 млн. Срок действия трудового договора футболиста с клубом рассчитан до лета 2030 года.