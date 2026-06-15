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Нападающий Кот‑д’Ивуара Ян Диоманд признан лучшим игроком матча ЧМ с Эквадором

Нападающий Кот‑д’Ивуара Ян Диоманд признан лучшим игроком матча ЧМ с Эквадором
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Нападающий сборной Кот‑д’Ивуара Ян Диоманд стал лучшим игроком матча чемпионата мира с командой Эквадора, сообщила пресс‑служба ФИФА.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 02:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
1 : 0
Эквадор
1:0 Диалло – 90'    

Встреча в рамках группы Е прошла в Филадельфии (США) и завершилась минимальной победой ивуарийцев — 1:0. Единственный гол забил полузащитник Амад Диалло на 90‑й минуте. Хотя Диоманд не отметился результативными действиями, на его счету шесть передач в штрафную площадь соперника.

После 1-го тура в группе Е лидируют Германия и Кот‑д’Ивуар (по 3 очка), а Эквадор и Кюрасао пока без очков (0).

Во 2-м туре ЧМ-2026 сборная Кот-д'Ивуара встретится с Германией (20 июня), в 3-м туре — с Кюрасао (25 июня). Эквадор во 2-м туре сыграет с Кюрасао (21 июня), в 3-м туре — с Германией (25 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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