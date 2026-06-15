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Гонка бомбардиров на чемпионате мира по футболу — 2026 на 15 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 15 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей
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Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялось четыре матча.

Германия разгромила Кюрасао со счётом 7:1, Нидерланды и Япония выдали яркую ничью со счётом 2:2, Кот-д'Ивуар вырвал победу в концовке игры с Эквадором (1:0), а Швеция уверенно обыграла Тунис (5:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'     4:1 Мусиала – 47'     5:1 Браун – 68'     6:1 Ундав – 78'     7:1 Хаверц – 88'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Япония
1:0 ван Дейк – 50'     1:1 Накамура – 57'     2:1 Саммервилл – 64'     2:2 Камада – 88'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 02:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
1 : 0
Эквадор
1:0 Диалло – 90'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Швеция
Окончен
5 : 1
Тунис
1:0 Аяри – 7'     2:0 Исак – 30'     2:1 Рекик – 43'     3:1 Дьёкереш – 59'     4:1 Сванберг – 84'     5:1 Аяри – 90+6'    

Таким образом, голами отметились следующие футболисты: Феликс Нмеча (Германия), Кай Хаверц (дубль, Германия), Нико Шлоттербек (Германия), Джамал Мусиала (Германия), Натаниэль Браун (Германия), Дениз Ундав (Германия), Ливано Комененсия (Кюрасао), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Крисенсио Саммервилл (Нидерланды), Кэито Накамура (Япония), Даити Камада (Япония), Амад Диалло (Кот-д'Ивуар), Ясин Аяри (Швеция), Александер Исак (Швеция), Омар Рекик (Тунис), Виктор Дьёкереш (Швеция), Маттиас Сванберг (Швеция), Ясин Аяри (дубль, Швеция).

Теперь в гонке бомбардиров выделились три лидера. Больше всего голов на счету форварда сборной США Фоларина Балогуна, атакующего полузащитника сборной Германии Кая Хаверца и хавбека сборной Швеции Ясина Аяри. Каждый из них забил по два гола в первом туре группового этапа.

Полная таблица гонки бомбардиров ЧМ-2026

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026
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