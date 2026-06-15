Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 15 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялось четыре матча.

Германия разгромила Кюрасао со счётом 7:1, Нидерланды и Япония выдали яркую ничью со счётом 2:2, Кот-д'Ивуар вырвал победу в концовке игры с Эквадором (1:0), а Швеция уверенно обыграла Тунис (5:1).

Таким образом, голами отметились следующие футболисты: Феликс Нмеча (Германия), Кай Хаверц (дубль, Германия), Нико Шлоттербек (Германия), Джамал Мусиала (Германия), Натаниэль Браун (Германия), Дениз Ундав (Германия), Ливано Комененсия (Кюрасао), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Крисенсио Саммервилл (Нидерланды), Кэито Накамура (Япония), Даити Камада (Япония), Амад Диалло (Кот-д'Ивуар), Ясин Аяри (Швеция), Александер Исак (Швеция), Омар Рекик (Тунис), Виктор Дьёкереш (Швеция), Маттиас Сванберг (Швеция), Ясин Аяри (дубль, Швеция).

Теперь в гонке бомбардиров выделились три лидера. Больше всего голов на счету форварда сборной США Фоларина Балогуна, атакующего полузащитника сборной Германии Кая Хаверца и хавбека сборной Швеции Ясина Аяри. Каждый из них забил по два гола в первом туре группового этапа.

Полная таблица гонки бомбардиров ЧМ-2026