Швеция — Тунис: Дьёкереш забил третий гол шведов на 59-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Швеции и Туниса. Игра проходит на стадионе «ББВА» в Гуадалупе (Мексика). Стартовый свисток судьи прозвучал в 5:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 59-й минуте игроки сборной Туниса допустили серьёзную ошибку, потеряв мяч вблизи своих ворот. В итоге нападающий сборной Швеции Виктор Дьёкереш забил третий гол своей команды. Текущий счёт — 3:1.

В группе со Швецией и Тунисом также выступают Нидерланды и Япония, который в очном матче 1-го тура сыграли вничью со счётом 2:2.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.