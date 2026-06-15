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Швеция — Тунис: вышедший на замену Сванберг забил четвертый гол шведов на 86-й минуте матча ЧМ по футболу 2026, 15 июня 2026

Швеция — Тунис: вышедший на замену Сванберг забил четвертый гол шведов
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В эти минуты идёт матч 1-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Швеции и Туниса. Игра проходит на стадионе «ББВА» в Гуадалупе (Мексика). Стартовый свисток судьи прозвучал в 5:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Швеция
Окончен
5 : 1
Тунис
1:0 Аяри – 7'     2:0 Исак – 30'     2:1 Рекик – 43'     3:1 Дьёкереш – 59'     4:1 Сванберг – 84'     5:1 Аяри – 90+6'    

На 86-й минуте сборная Швеции забила четвёртый гол Маттиас Сванберг. Его мяч сначала не засчитали из-за офсайда. Однако после просмотра VAR взятие ворот всё-таки было засчитано. Текущий счёт — 4:1 в пользу шведов.

В группе со Швецией и Тунисом также выступают Нидерланды и Япония, который в очном матче 1-го тура сыграли вничью со счётом 2:2.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.

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