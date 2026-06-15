Игрок сборной Швеции не стал праздновать гол в ворота Туниса, известна причина

Футболист сборной Швеции Ясин Аяри не стал праздновать первый гол в ворота национальной команды Туниса в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. Стала известна причина такого решения шведского футболиста. Дело в том, что отец Ясина — тунисец. Поэтому Аяри проявил уважение к своей исторической родине, не празднуя этот гол.

Накануне завершился матч 1-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Швеции и Туниса. Игра проходила на стадионе «ББВА» в Гуадалупе (Мексика). Стартовый свисток судьи прозвучал в 5:00 мск. Итоговый счёт встречи — 5:1 в пользу шведов.

В группе со Швецией и Тунисом также выступают Нидерланды и Япония, который в очном матче 1-го тура сыграли вничью со счётом 2:2. Таким образом, Швеция вырвалась на первое место, набрав 3 очка. Далее в квартете расположились Нидерланды и Япония (по 1 очку). А Тунис пока занимает последнюю строчку в группе (0 очков).