Объявлен лучший игрок матча Швеция — Тунис на ЧМ-2026

ФИФА объявила имя лучшего футболиста матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года Швеция — Тунис. Лучшим игроком встречи признан шведский нападающий Александер Исак. На счету форварда один гол и две результативные передачи.

Матч 1-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Швеции и Туниса проходил на стадионе «ББВА» в Гуадалупе (Мексика). Стартовый свисток судьи прозвучал в 5:00 мск. Итоговый счёт встречи — 5:1 в пользу шведов.

В группе со Швецией и Тунисом также выступают Нидерланды и Япония, которые в очном матче 1-го тура сыграли вничью со счётом 2:2. Таким образом, Швеция вырвалась на первое место, набрав 3 очка. Далее в квартете расположились Нидерланды и Япония (по 1 очку). Тунис пока занимает последнюю строчку в группе (0 очков).