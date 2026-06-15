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Испания — Кабо-Верде: онлайн-трансляция матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 начнется в 19:00 мск

Испания — Кабо-Верде: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2026 начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 15 июня, состоится матч 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Кабо-Верде. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во 2-м туре группы H испанская национальная команда встретится с Саудовской Аравией (21 июня), в 3-м туре — с Уругваем (27 июня). Кабо-Верде во 2-м туре сыграет с Уругваем (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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