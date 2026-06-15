Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нидерланды установили уникальное достижение в рамках чемпионатов мира

Нидерланды установили уникальное достижение в рамках чемпионатов мира
Комментарии

Сборная Нидерландов установила уникальное достижение в рамках чемпионатов мира. «Оранжевые» ни разу в истории не проигрывали первый матч группового этапа самого престижного международного турнира. Об этом сообщает телеграм-канал Stata Football. По данным источника, сборная Нидерландов в 10 матчах 1-го тура группового этапа чемпионатов мира одержала семь побед, три раза при этом сыграв вничью.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Япония
1:0 ван Дейк – 50'     1:1 Накамура – 57'     2:1 Саммервилл – 64'     2:2 Камада – 88'    

Накануне, 14 июня, «оранжевые» встречались со сборной Японии в матче 1-го тура ЧМ-2026. Игра завершилась вничью со счётом 2:2.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершился 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Пока что лучший матч ЧМ-2026! Шоу Нидерландов и Японии — четыре гола и спасение на 89-й!
Пока что лучший матч ЧМ-2026! Шоу Нидерландов и Японии — четыре гола и спасение на 89-й!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android