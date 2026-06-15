Нидерланды установили уникальное достижение в рамках чемпионатов мира

Сборная Нидерландов установила уникальное достижение в рамках чемпионатов мира. «Оранжевые» ни разу в истории не проигрывали первый матч группового этапа самого престижного международного турнира. Об этом сообщает телеграм-канал Stata Football. По данным источника, сборная Нидерландов в 10 матчах 1-го тура группового этапа чемпионатов мира одержала семь побед, три раза при этом сыграв вничью.

Накануне, 14 июня, «оранжевые» встречались со сборной Японии в матче 1-го тура ЧМ-2026. Игра завершилась вничью со счётом 2:2.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершился 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.