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Стало известно, почему Зинедин Зидан пропустит матч Франции с Сенегалом на ЧМ-2026

Стало известно, почему Зинедин Зидан пропустит матч Франции с Сенегалом на ЧМ-2026
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Бывший французский футболист и экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не будет присутствовать на матче группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Франции и Сенегала. Вместо этого Зидан посетит игру Алжира с Аргентиной. Об этом сообщает Actu Foot в социальной сети X со ссылкой на данный издания L’Équipe. Источник отмечает, что Зинедин желает воочию увидеть игру своего сына Луки, который представляет алжирскую команду.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершился 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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