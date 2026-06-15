Стало известно, почему Зинедин Зидан пропустит матч Франции с Сенегалом на ЧМ-2026

Бывший французский футболист и экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не будет присутствовать на матче группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Франции и Сенегала. Вместо этого Зидан посетит игру Алжира с Аргентиной. Об этом сообщает Actu Foot в социальной сети X со ссылкой на данный издания L’Équipe. Источник отмечает, что Зинедин желает воочию увидеть игру своего сына Луки, который представляет алжирскую команду.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершился 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.