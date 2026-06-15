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Иран – Новая Зеландия: во сколько начало матча группового этапа ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Иран — Новая Зеландия: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть трансляцию
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В ночь с 15 на 16 июня состоится матч 1-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Ирана и Новой Зеландии. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США),. Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканал «Матч ТВ» и стриминговая платформа Okko.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Иран
Не начался
Новая Зеландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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