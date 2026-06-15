Иран — Новая Зеландия: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть трансляцию

В ночь с 15 на 16 июня состоится матч 1-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Ирана и Новой Зеландии. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США),. Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканал «Матч ТВ» и стриминговая платформа Okko.

В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.