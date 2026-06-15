Килиан Мбаппе оценил, сможет ли побить голевой рекорд Клозе на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оценил, реально ли ему побить голевой рекорд экс-форварда национальной команды Германии Мирослава Клозе на чемпионатах мира. На счету Клозе 16 мячей, у 27-летнего Килиана — 12.

«Все только об этом и говорят (смеётся). Но это первый раз в моей жизни, когда рекорд кажется мне нереальным. Немыслимо даже думать о том, что я в 27 лет и после двух чемпионатов мира оказался в ситуации, когда могу стать лучшим бомбардиром в истории турнира. Но в то же время я знаю, что нет эмоции сильнее, чем победа на чемпионате мира, поэтому моя главная цель — принести сборной Франции третью звезду, вернуться домой с Кубком и подарить людям незабываемое лето. А быть лучшим бомбардиром чемпионатов мира… Значит, остаться в истории навсегда», — приводит слова Мбаппе Actu Foot в соцсети X.