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Мбаппе: я должен прибавить в защите на этом чемпионате мира, если мы хотим его выиграть

Мбаппе: я должен прибавить в защите на этом чемпионате мира, если мы хотим его выиграть
Килиан Мбаппе
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Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе перед стартом чемпионата мира 2026 года заявил, что намерен улучшить игру в обороне ради командного результата. По мнению нападающего, это станет одним из ключевых факторов для победы на турнире.

«Я знаю, что мне нужно прибавлять в защите. Готов делать всё, что потребуется. Я очень хочу победить на чемпионате мира. Намерен сделать это любой ценой», — цитирует Мбаппе Фабрицио Романо.

27-летний форвард мадридского «Реала» готовится к третьему чемпионату мира в карьере. В 2018 году он стал чемпионом мира, а на турнире 2022 года в Катаре французы дошли до финала, где уступили Аргентине в серии пенальти. В завершившемся клубном сезоне Мбаппе забил 43 гола в 47 матчах во всех турнирах.

Сборная Франции начнёт выступление на турнире 16 июня матчем против Сенегала в группе I. Также соперниками команды Дидье Дешама по групповому этапу станут Ирак и Норвегия.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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