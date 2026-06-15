Главное с ЧМ-2026 на 15 июня: уникальный рекорд Нидерландов, рассказ Мбаппе о ЧМ в России
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями с ЧМ-2018, Нидерланды установили уникальный рекорд, а тренер сборной Испании сделал заявление по Ламину Ямалю.
Главное с ЧМ-2026 на 15 июня:
- Тренер сборной Испании де ла Фуэнте ответил, сыграет ли Ямаль в матче с Кабо-Верде.
- Сборная Нидерландов прервала рекордную серию на чемпионатах мира в матче с Японией.
- «Мне жаль». Тренер Японии отреагировал на результат матча с Нидерландами на старте ЧМ-2026.
- Стало известно, как вёл себя Неймар в раздевалке сборной Бразилии после игры с Марокко.
- Нидерланды установили уникальное достижение в рамках чемпионатов мира.
- «Казалось, что они нас боятся». Тренер Нидерландов Куман высказался после игры с Японией на ЧМ-2026.
- Кака поддержал тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти.
- Дик Адвокат назвал счёт, который должен был быть в матче Германия — Кюрасао.
- «Как такое возможно?» Мбаппе высказался о проблемах со здоровьем на ЧМ-2018 в России.
- Федерации 13 сборных ЧМ-2026 осудили высказывания Чеферина о неинтересных матчах.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.
Комментарии