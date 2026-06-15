Главное с ЧМ-2026 на 15 июня: уникальный рекорд Нидерландов, рассказ Мбаппе о ЧМ в России

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями с ЧМ-2018, Нидерланды установили уникальный рекорд, а тренер сборной Испании сделал заявление по Ламину Ямалю.

Главное с ЧМ-2026 на 15 июня:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.