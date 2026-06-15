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Главное с ЧМ-2026 на 15 июня: уникальный рекорд Нидерландов, рассказ Мбаппе о ЧМ в России

Главное с ЧМ-2026 на 15 июня: уникальный рекорд Нидерландов, рассказ Мбаппе о ЧМ в России
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями с ЧМ-2018, Нидерланды установили уникальный рекорд, а тренер сборной Испании сделал заявление по Ламину Ямалю.

Главное с ЧМ-2026 на 15 июня:

  1. Тренер сборной Испании де ла Фуэнте ответил, сыграет ли Ямаль в матче с Кабо-Верде.
  2. Сборная Нидерландов прервала рекордную серию на чемпионатах мира в матче с Японией.
  3. «Мне жаль». Тренер Японии отреагировал на результат матча с Нидерландами на старте ЧМ-2026.
  4. Стало известно, как вёл себя Неймар в раздевалке сборной Бразилии после игры с Марокко.
  5. Нидерланды установили уникальное достижение в рамках чемпионатов мира.
  6. «Казалось, что они нас боятся». Тренер Нидерландов Куман высказался после игры с Японией на ЧМ-2026.
  7. Кака поддержал тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти.
  8. Дик Адвокат назвал счёт, который должен был быть в матче Германия — Кюрасао.
  9. «Как такое возможно?» Мбаппе высказался о проблемах со здоровьем на ЧМ-2018 в России.
  10. Федерации 13 сборных ЧМ-2026 осудили высказывания Чеферина о неинтересных матчах.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.

Календарь ЧМ по футбол 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футбол 2026 года
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