Сборная Португалии отменила пресс-конференцию и тренировку на ЧМ-2026 из-за грозы

Сборная Португалии была вынуждена пропустить вечернюю тренировку и пресс-конференцию из-за грозы. Об этом сообщает RMC Sport.

Тренировочный лагерь команды находится в Палм-Бич-Гарденс (Флорида, США). Из-за резкого ухудшения погодных условий пресс-конференция, на которой должен был присутствовать Матеус Нунес, и тренировка, запланированная после неё, были отменены. Палатку, установленную рядом с тренировочной базой, эвакуировали, а журналистов и членов организационного комитета отправили к их автомобилям из соображений безопасности.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. В рамках группового этапа турнира Португалии предстоит сыграть с ДР Конго (17 июня), Узбекистаном (23 июня) и Колумбией (28 июня).