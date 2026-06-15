«Мы не можем позволить себе его выкуп». Волженкин — о возвращении Ду Кейроса в «Зенит»

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин высказался о возвращении бразильского хавбека Ду Кейроса в «Зенит» по окончании аренды.

«В договоре соответствующей опции не было, но мы прекрасно понимаем, что на данный момент позволить себе выкуп игрока такого уровня мы не можем. Сейчас Эдуардо вернулся в «Зенит», будет определяться с будущим. Но наши двери для него открыты, он знает об этом», – сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

По итогам прошедшего сезона «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с 29 очками и сохранил место в РПЛ.