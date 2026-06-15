«Думали, он больше не сыграет». В Мексике высказались о первом голе Рауля Хименеса на ЧМ

Мексиканский журналист Мануэль Медина, представляющий издание TJ Sports, высказался о первом голе нападающего сборной Мексики Рауля Хименеса на чемпионатах мира. 35-летний форвард отличился в матче открытия ЧМ-2026 с национальной командой ЮАР.

«История Рауля невероятна. После перелома черепа, который он получил в «Вулверхэмптоне», многие из нас думали, что он не продолжит играть. И теперь мы так рады, что он наконец забил на чемпионате мира. Рады так сильно, как будто Хименес получил второй шанс в жизни и очень хорошо им пользуется», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.