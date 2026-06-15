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«Думали, он больше не сыграет». В Мексике высказались о первом голе Рауля Хименеса на ЧМ

«Думали, он больше не сыграет». В Мексике высказались о первом голе Рауля Хименеса на ЧМ
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Мексиканский журналист Мануэль Медина, представляющий издание TJ Sports, высказался о первом голе нападающего сборной Мексики Рауля Хименеса на чемпионатах мира. 35-летний форвард отличился в матче открытия ЧМ-2026 с национальной командой ЮАР.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

«История Рауля невероятна. После перелома черепа, который он получил в «Вулверхэмптоне», многие из нас думали, что он не продолжит играть. И теперь мы так рады, что он наконец забил на чемпионате мира. Рады так сильно, как будто Хименес получил второй шанс в жизни и очень хорошо им пользуется», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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