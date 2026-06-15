«Они с Ханси очень похожи». Кубарси — о сходстве де ла Фуэнте и Флика

Защитник сборной Испании и «Барселоны» Пау Кубарси сравнил тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте с тренером клуба Ханс-Дитером Фликом. Игрок отметил сходства подходов и игровых концепций специалистов.
«Они с Ханси очень похожи. Оба очень доступные люди, которые стараются помочь, которые зацикливаются не на ошибках, а на ваших усилиях. Тренер, который помогает с самого начала и вселяет уверенность… Я искренне за это благодарен.
Да, есть довольно много похожих концепций. Здесь мы тоже хотим быть главными героями, и мне нравится такой стиль игры, я чувствую себя в нём комфортно», – приводит слова Кубарси Mundo Deportivo.
В рамках группового этапа чемпионата мира – 2026 Испания сыграет с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.