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«Они с Ханси очень похожи». Кубарси — о сходстве де ла Фуэнте и Флика

«Они с Ханси очень похожи». Кубарси — о сходстве де ла Фуэнте и Флика
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Защитник сборной Испании и «Барселоны» Пау Кубарси сравнил тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте с тренером клуба Ханс-Дитером Фликом. Игрок отметил сходства подходов и игровых концепций специалистов.

«Они с Ханси очень похожи. Оба очень доступные люди, которые стараются помочь, которые зацикливаются не на ошибках, а на ваших усилиях. Тренер, который помогает с самого начала и вселяет уверенность… Я искренне за это благодарен.

Да, есть довольно много похожих концепций. Здесь мы тоже хотим быть главными героями, и мне нравится такой стиль игры, я чувствую себя в нём комфортно», – приводит слова Кубарси Mundo Deportivo.

В рамках группового этапа чемпионата мира – 2026 Испания сыграет с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

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