Президент «Оренбурга» рассказал о праздновании юбилея клуба

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин рассказал о праздновании юбилея клуба. В этом году «Оренбург» отметил полувековой юбилей.

— Если мы говорим конкретно про день матча с «Локомотивом», то надо поблагодарить сотрудников клуба – всё получилось на высшем уровне. Слышал после игры много отзывов в духе, что такого здесь ещё не было. Перед стартовым свистком я делал традиционный обход по стадиону, зашёл за Северную трибуну, где у нас проходят мероприятия, и впервые за время работы в «Оренбурге» почувствовал: это то, что хочется видеть на стадионе в день игры. Огромное количество людей, эмоций, развлечения на любой вкус – ты можешь и познакомиться с историей клуба, поиграть в игры, поучаствовать в конкурсах, вкусно поесть, комфортно провести время. В тот день не хватило только набранных очков, это стало бы той самой вишенкой на нашем праздничном торте, но, к сожалению, не всё пошло по нашему плану.

Что касается других мероприятий, то, можно выделить юбилейную чёрно-жёлтую форму, которая вызвала определённый резонанс. Обычно в подобных случаях мнение болельщиков зачастую разделяется, многие тяжело принимают какие-то радикальные изменения, но тут подавляющее большинство отзывов были положительными, это приятно. Мы это видим и по продажам в магазине, и по количеству запросов из других регионов. Она пошла в народ.

– Какой перформанс от клуба вы бы особенно отметили?

– Сложно выделить что-то одно. Если мы это запустили, значит, посчитали необходимым. Например, связи с ветеранами и легендами мы всячески уделяем большое внимание, это одна из основ клуба, которая красной линией проходит через весь юбилей. Ровно как и связь с регионом. Огромный баннер на одной из трибун должен был показать, что футбольный клуб «Оренбург» и Оренбургская область – две неотделимые друг от друга части. Команда – один из символов наравне с другими достопримечательностями. Но юбилейный год не закончился. Мы планируем и дальше периодически проводить различные мероприятия, посвящённые 50-летию.

День рождения бывает раз в году, но в нашем случае это событие глобальное. О нём надо говорить и как можно дольше давать людям возможность ближе познакомиться с историей клуба, – сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.