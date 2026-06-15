В Мексике поделились ожиданиями от выступления сборной на домашнем чемпионате мира

Мексиканский журналист Мануэль Медина, представляющий издание TJ Sports, поделился ожиданиями от выступления сборной Мексики на домашнем чемпионате мира.
«Все надеются, что Мексика выйдет с первого места в своей группе, чтобы сыграть четвёртый матч на стадионе «Ацтека». А если удастся добиться исторического пятого матча, то пусть это тоже будет именно здесь. Это было бы замечательно», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.