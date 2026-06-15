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В Мексике поделились ожиданиями от выступления сборной на домашнем чемпионате мира

В Мексике поделились ожиданиями от выступления сборной на домашнем чемпионате мира
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Мексиканский журналист Мануэль Медина, представляющий издание TJ Sports, поделился ожиданиями от выступления сборной Мексики на домашнем чемпионате мира.

«Все надеются, что Мексика выйдет с первого места в своей группе, чтобы сыграть четвёртый матч на стадионе «Ацтека». А если удастся добиться исторического пятого матча, то пусть это тоже будет именно здесь. Это было бы замечательно», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.

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