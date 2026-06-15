Сборная Марокко вошла в историю чемпионатов мира благодаря 11 игрокам

В субботу, 13 июня, сборная Марокко провела матч группового этапа чемпионата мира — 2026 с Бразилией (1:1). Марокканская национальная команда стала первой сборной в истории чемпионатов мира, у которой все 11 футболистов на поле родились за пределами страны. Это произошло на 65-й минуте встречи, когда Шемсдин Тальби и Самир Эль-Мурабет вышли на замену вместо Браима Диаса и Аззедина Унаи.

Список игроков сборной Марокко на поле к 65-й минуте матча: Яссин Буну (место рождения — Канада), Нуссайр Мазрауи (Нидерланды), Исса Диоп (Франция), Шади Риад (Испания), Ашраф Хакими (Испания), Нейл Эль-Айнауи (Франция), Айюб Буадди (Франция), Шемсдин Тальби (Бельгия), Билал Эль-Ханнус (Бельгия), Самир Эль-Мурабет (Франция), Исмаэль Сайбари (Испания).