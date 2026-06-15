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«Я был в нокауте, слёзы не шли». Мбаппе объяснил, почему не плакал в финале ЧМ-2022

«Я был в нокауте, слёзы не шли». Мбаппе объяснил, почему не плакал в финале ЧМ-2022
Килиан Мбаппе
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Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, почему не плакал после поражения от Аргентины в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Люди думают, что я вообще никогда не плачу. Меня часто спрашивают, почему я не плакал в 2022-м. Да просто слёзы не шли. Я был в нокауте, меня будто выключили. Если бы слёзы пошли, я бы их и не сдерживал. Если завтра мы выиграем чемпионат мира и мне нужно будет заплакать — я заплачу. Но радость у меня редко доходит до слёз. Радость для меня — это улыбка. Главное — быть честным с самим собой и не подавлять то, что чувствуешь», — цитирует Мбаппе Le Parisien.

27-летний форвард готовится к своему третьему мундиалю. В 2018 году он выиграл турнир, а в финале 2022-го оформил хет-трик, но французы уступили аргентинцам в серии пенальти. Сборная Франции стартует на ЧМ-2026 16 июня матчем с Сенегалом в группе I.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Сенегал
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