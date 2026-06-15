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Форварда «Спартака» Угальде предложили «Севилье» и «Бетису» — источник

Форварда «Спартака» Угальде предложили «Севилье» и «Бетису» — источник
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Услуги коста-риканского форварда предложены «Севилье» и «Бетису», сообщает издание Metaratings.

По данным источника, агенты Угальде уже предложили его клубам Ла Лиги, однако никто из них ещё не принял конкретных решений. Большинство клубов не спешат принимать решения по трансферам до конца ЧМ-2026, так как на мировом первенстве можно найти новые варианты усилений.

Отмечается, что Угальде готов покинуть «Спартак» — он хочет попробовать свои силы в топ-чемпионате Европы.

Ранее СМИ также связывали Угальде с «Монако». Однако дальше слухов дело не зашло.

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