Дмитрий Радченко: глядя на мундиаль, вспоминаешь какие-то моменты с чемпионата мира — 1994

Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко высказался о проходящем чемпионате мира — 2026, сравнив его с турниром 1994 года. Тогда чемпионат мира также проходил в США, победителем стала сборная Бразилии, обыгравшая в финале Италию.

«С чемпионата мира — 1994 в США прошло уже очень много времени. Глядя на мундиаль, вспоминаешь какие-то моменты с 1994 года, но большой ностальгии нет. Не забывайте, что это был прошлый век. Прошло больше 30 лет — всё изменилось. Изменилось в масштабах, количестве команд, футбол стал другим. Всё новое», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.