«Не знаю, что со мной случилось». Такефуса Кубо — про травму в матче с Нидерландами

Нападающий сборной Японии Такефуса Кубо оценил своё физическое состояние после матча его команды со сборной Нидерландов в рамках 1-го тура чемпионата мира – 2026 (2:2).

Японец отдал голевую передачу на 57-й минуте, но был заменён на 75-й минуте из-за травмы колена. После матча игрок покинул стадион на инвалидной коляске.

«Думаю, со мной всё в порядке. Не знаю, что со мной случилось, правда не знаю. Кажется, меня застали врасплох со всех сторон. Думаю, всё хорошо, посмотрим», – приводит слова Кубо Mundo Deportivo.

В следующих турах группового этапа Япония сыграет с Тунисом (21 июня) и Швецией (26 июня).