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«Не знаю, что со мной случилось». Такефуса Кубо — про травму в матче с Нидерландами

«Не знаю, что со мной случилось». Такефуса Кубо — про травму в матче с Нидерландами
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Нападающий сборной Японии Такефуса Кубо оценил своё физическое состояние после матча его команды со сборной Нидерландов в рамках 1-го тура чемпионата мира – 2026 (2:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Япония
1:0 ван Дейк – 50'     1:1 Накамура – 57'     2:1 Саммервилл – 64'     2:2 Камада – 88'    

Японец отдал голевую передачу на 57-й минуте, но был заменён на 75-й минуте из-за травмы колена. После матча игрок покинул стадион на инвалидной коляске.

«Думаю, со мной всё в порядке. Не знаю, что со мной случилось, правда не знаю. Кажется, меня застали врасплох со всех сторон. Думаю, всё хорошо, посмотрим», – приводит слова Кубо Mundo Deportivo.

В следующих турах группового этапа Япония сыграет с Тунисом (21 июня) и Швецией (26 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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