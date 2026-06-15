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Радченко: России не хватает, на чемпионате мира мальчиками для битья точно не были бы

Радченко: России не хватает, на чемпионате мира мальчиками для битья точно не были бы
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказал мнение, что на проходящем в США, Мексике и Канаде чемпионате мира — 2026 не хватает сборной России. Все российские команды отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года.

«России всегда не хватает — это самая большая страна на планете. Огромная армия болельщиков поехала бы. Уверен, что сегодня российских болельщиков, фанатских объединений приехало бы на чемпионат мира намного больше, чем в 1994 году. Что касается наших перспектив при участии, здесь нужно смотреть на практике. Мы можем рассуждать. Я вижу, что это делают многие специалисты. Но визуально я не берусь сказать. Могу сказать, что мальчиками для битья мы точно не были бы», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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