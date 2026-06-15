Лидер сборной Ирана: на пресс-конференции перед ЧМ никто не задавал мне вопросов о футболе

Капитан и лидер сборной Ирана Мехди Тареми высказался в преддверии матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с национальной командой Новой Зеландии. Игра состоится 16 июня в США. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 4:00 мск.

«На пресс-конференции никто не задавал мне вопросов о футболе… А ведь завтра мы играем против отличной команды [Новой Зеландии]. Я очень надеюсь, что это будет хорошая игра. А что касается политики, то для политических пресс-конференций [журналистам] нужно отправиться в другие города. Мы очень уважаем Новую Зеландию и хотим, чтобы матч получился хорошим», – приводит слова Тареми издание ESPN.