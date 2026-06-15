Сборная Швеции повторила своё достижение на чемпионатах мира, установленное в 1938-м

Сегодня, 15 июня, прошёл матч 1-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Швеции и Туниса. Игру принимал стадион «ББВА» в Гуадалупе (Мексика). Стартовый свисток судьи прозвучал в 5:00 мск. Итоговый счёт встречи — 5:1 в пользу шведов. В последний раз шведы забивали пять голов в матче чемпионата мира в 1938 году. Об этом сообщает Stats Foot в социальной сети X.

В группе со Швецией и Тунисом также выступают Нидерланды и Япония, которые в очном матче 1-го тура сыграли вничью со счётом 2:2. Таким образом, Швеция вырвалась на первое место, набрав 3 очка. Далее в квартете расположились Нидерланды и Япония (по 1 очку). Тунис занимает последнюю строчку в группе (0 очков).