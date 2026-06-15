Сборная Швеции повторила своё достижение на чемпионатах мира, установленное в 1938-м
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Сегодня, 15 июня, прошёл матч 1-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Швеции и Туниса. Игру принимал стадион «ББВА» в Гуадалупе (Мексика). Стартовый свисток судьи прозвучал в 5:00 мск. Итоговый счёт встречи — 5:1 в пользу шведов. В последний раз шведы забивали пять голов в матче чемпионата мира в 1938 году. Об этом сообщает Stats Foot в социальной сети X.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Швеция
Окончен
5 : 1
Тунис
1:0 Аяри – 7' 2:0 Исак – 30' 2:1 Рекик – 43' 3:1 Дьёкереш – 59' 4:1 Сванберг – 84' 5:1 Аяри – 90+6'
В группе со Швецией и Тунисом также выступают Нидерланды и Япония, которые в очном матче 1-го тура сыграли вничью со счётом 2:2. Таким образом, Швеция вырвалась на первое место, набрав 3 очка. Далее в квартете расположились Нидерланды и Япония (по 1 очку). Тунис занимает последнюю строчку в группе (0 очков).
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