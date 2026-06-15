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«Мы большая семья». Пау Кубарси — об общении с игроками из разных клубов в сборной Испании

«Мы большая семья». Пау Кубарси — об общении с игроками из разных клубов в сборной Испании
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Защитник сборной Испании Пау Кубарси прокомментировал наличие в национальной команде восьми игроков «Барселоны» и рассказал о взаимодействии с футболистами других клубов.

«Нас, испанцев, много (в «Барселоне». – Прим. «Чемпионата»), и мы очень рады возможности помочь национальной команде. Мне очень жаль, что некоторые наши товарищи по команде остались вне состава, но другие приехали с невероятным энтузиазмом, и мы хотим хорошо выступить, чтобы подарить радость тем, кто не смог приехать.

Мы большая семья. Мы соревнуемся друг с другом круглый год, но, когда надеваем форму национальной сборной, мы становимся отличными товарищами по команде, и это ведёт к победе. Если вы хорошо ладите вне поля, это помогает хорошо ладить и на поле», – приводит слова Кубарси Mundo Deportivo.

В рамках группового этапа чемпионата мира – 2026 Испания сыграет с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

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