Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Оренбурга» рассказал, почему сорвался трансфер Романа Ерёменко в команду

Президент «Оренбурга» рассказал, почему сорвался трансфер Романа Ерёменко в команду
Комментарии

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин рассказал, почему сорвался трансфер полузащитника Романа Ерёменко в оренбургскую команду.

«Да, мы действительно думали о приглашении Романа. В 2025 году он провёл много матчей в финской лиге, очень неплохо в них выглядел и, по аналитическим данным, которые нам удалось получить, он, несмотря на свой возраст, находился в прекрасной физической форме, позволяющей ему выступать на уровне РПЛ. Мы все прекрасно знаем, что Ерёменко – большой мастер, человек, который может реализовать момент и решить исход матча. Идея была в том, чтобы заключить с ним договор на несколько месяцев с прицелом на то, что он может за счёт опыта и своих навыков помочь команде в концовке игр, выходя на 20-30 минут. Вместе с тем мы предварительно хотели пригласить его на просмотр, чтобы не только в аналитических отчётах, но и на поле увидеть, что он находится в нужных нам кондициях. К сожалению, в последний момент его приезд сорвался по личным причинам», – сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Материалы по теме
«Кокорин не вписывается в нашу концепцию». История чудо-спасения «Оренбурга» в РПЛ изнутри
Эксклюзив
«Кокорин не вписывается в нашу концепцию». История чудо-спасения «Оренбурга» в РПЛ изнутри
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android