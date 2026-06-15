Президент «Оренбурга» рассказал, почему сорвался трансфер Романа Ерёменко в команду

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин рассказал, почему сорвался трансфер полузащитника Романа Ерёменко в оренбургскую команду.

«Да, мы действительно думали о приглашении Романа. В 2025 году он провёл много матчей в финской лиге, очень неплохо в них выглядел и, по аналитическим данным, которые нам удалось получить, он, несмотря на свой возраст, находился в прекрасной физической форме, позволяющей ему выступать на уровне РПЛ. Мы все прекрасно знаем, что Ерёменко – большой мастер, человек, который может реализовать момент и решить исход матча. Идея была в том, чтобы заключить с ним договор на несколько месяцев с прицелом на то, что он может за счёт опыта и своих навыков помочь команде в концовке игр, выходя на 20-30 минут. Вместе с тем мы предварительно хотели пригласить его на просмотр, чтобы не только в аналитических отчётах, но и на поле увидеть, что он находится в нужных нам кондициях. К сожалению, в последний момент его приезд сорвался по личным причинам», – сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.