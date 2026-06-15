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«Серия пенальти — это не лотерея». Мбаппе вспомнил поражение в финале ЧМ-2022

«Серия пенальти — это не лотерея». Мбаппе вспомнил поражение в финале ЧМ-2022
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе вспомнил поражение в финале чемпионата мира — 2022 от национальной команды Аргентины. Французы уступили сопернику в серии пенальти.

ЧМ-2022 - финальный раунд . Финал
18 декабря 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 3
4 : 2
Франция
1:0 Месси – 23'     2:0 Ди Мария – 36'     2:1 Мбаппе – 80'     2:2 Мбаппе – 81'     3:2 Месси – 108'     3:3 Мбаппе – 118'    

«Самый запоминающийся финал чемпионата мира? Тот, который я проиграл. Тот, который я выиграл, мне не хочется поменять. Победа — это здорово, мы уезжаем с трофеем. А вот тот финал, который ты проиграл…

Во-первых, проигранный финал — самый запоминающийся, потому что ЧМ проводится только раз в четыре года. Ты не знаешь, каким будешь ты и какой будет твоя команда через четыре года. Сейчас, например, в сборной Франции осталось всего 10 или 11 игроков из 2022 года. И только четверо из 2018 года. Всё это говорит: как бы ты ни старался остаться в поезде, футбольный поезд всё равно уходит, оставляя множество людей позади.

Жестокость заключается в осознании того, что мы в 2022 году дошли до финала для того, чтобы проиграть в серии пенальти. И я не верю в разговоры об удаче. Пенальти — это не лотерея. Это вопрос техники. И серия пенальти по-прежнему остаётся самым жестоким способом проиграть финал чемпионата мира», — цитирует Мбаппе Le Parisien.

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