«Серия пенальти — это не лотерея». Мбаппе вспомнил поражение в финале ЧМ-2022

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе вспомнил поражение в финале чемпионата мира — 2022 от национальной команды Аргентины. Французы уступили сопернику в серии пенальти.

«Самый запоминающийся финал чемпионата мира? Тот, который я проиграл. Тот, который я выиграл, мне не хочется поменять. Победа — это здорово, мы уезжаем с трофеем. А вот тот финал, который ты проиграл…

Во-первых, проигранный финал — самый запоминающийся, потому что ЧМ проводится только раз в четыре года. Ты не знаешь, каким будешь ты и какой будет твоя команда через четыре года. Сейчас, например, в сборной Франции осталось всего 10 или 11 игроков из 2022 года. И только четверо из 2018 года. Всё это говорит: как бы ты ни старался остаться в поезде, футбольный поезд всё равно уходит, оставляя множество людей позади.

Жестокость заключается в осознании того, что мы в 2022 году дошли до финала для того, чтобы проиграть в серии пенальти. И я не верю в разговоры об удаче. Пенальти — это не лотерея. Это вопрос техники. И серия пенальти по-прежнему остаётся самым жестоким способом проиграть финал чемпионата мира», — цитирует Мбаппе Le Parisien.