ФИФА разрешила использовать испанский язык на всех пресс-конференциях ЧМ-2026

ФИФА внесла изменения в регламент проведения пресс-конференций на чемпионате мира 2026 года, допустив использование испанского языка на всех встречах с игроками и тренерами. Решение принято 14 июня после инцидентов с запретом испанского в первые дни турнира, сообщает El País.

Ранее регламент позволял задавать вопросы только на английском и языках стран-участниц конкретного матча. На пресс-конференциях перед играми Бразилия — Марокко и Нидерланды — Япония модераторы ФИФА прерывали журналистов, обращавшихся на испанском к Ашрафу Хакими и Френки де Йонгу, мотивируя это отсутствием переводчика. Оба футболиста владеют испанским и выражали готовность отвечать на нём. В случае с Винисиусом Жуниором попытка бразильца помочь испаноязычному корреспонденту также была пресечена.

После жалоб испаноязычных СМИ и широкого обсуждения ФИФА включила испанский в список рабочих языков турнира с синхронным переводом. Нововведение действует с 14 июня на всех матчах, включая те, где не участвуют испаноязычные сборные. Испанский — второй по распространённости язык в США, на нём говорят 57 млн человек.