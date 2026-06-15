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Юрген Клопп принёс публичные извинения Юлиану Нагельсману, назвав себя идиотом

Юрген Клопп принёс публичные извинения Юлиану Нагельсману, назвав себя идиотом
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Известный немецкий тренер Юрген Клопп принёс публичные извинения возглавляющему сборную Германии Юлиану Нагельсману за высказывание о составе команды на ЧМ-2026. Клопп ранее сказал, что Нагельсман «всё ещё выбирает» состав сборной, поскольку является главным тренером Германии. В матче 1-го тура чемпионата мира — 2026 немцы разгромили Кюрасао — 7:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'     4:1 Мусиала – 47'     5:1 Браун – 68'     6:1 Ундав – 78'     7:1 Хаверц – 88'    

«Есть кое-что, что я должен сказать, нам нужно найти для этого время. Мы также неофициально являемся частью команды, мы абсолютно на вашей стороне. Я нашёл самое ненавистное словосочетание года: «Всё ещё». Я мог бы ударить себя по лицу за это, но было уже слишком поздно, и я был на телевидении. Это просто вырвалось так небрежно и не имеет абсолютно никакого отношения к делу.

И я понял: послезавтра мне исполнится 59, а я всё ещё идиот. Мы полностью на вашей стороне, что бы вы ни делали», – приводит слова Клоппа Daily Mail, отмечая, что Юрген обратился к Нагельсману в прямом эфире.

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