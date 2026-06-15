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«Конечно, это разочарование». Найеф Агер объяснил, почему он не будет играть на ЧМ-2026

«Конечно, это разочарование». Найеф Агер объяснил, почему он не будет играть на ЧМ-2026
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Защитник сборной Марокко Найеф Агер обратился к болельщикам после того, как стало известно, что он не сыграет на чемпионате мира – 2026. Ранее игрок восстанавливался после травмы приводящей мышцы бедра.

«К сожалению, я не смогу принять участие в этом чемпионате мира. Это не рецидив. Наоборот, я чувствую себя всё лучше и лучше с каждым днём, и моя травма теперь позади. Но мы с тренерским штабом решили, что моего нынешнего уровня игры недостаточно, чтобы помочь команде так, как я хотел бы на групповом этапе.

Я старался изо всех сил, чтобы вернуться в форму и восстановить свои лучшие показатели. К сожалению, это не удалось сделать в необходимые сроки. Конечно, это разочарование, но я принимаю это с ясностью и ответственностью.

Теперь я буду главным болельщиком национальной сборной. Желаю своим товарищам по команде удачи на этом чемпионате мира. Пусть они заставят нас гордиться ими», – написал Агер в своих социальных сетях.

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