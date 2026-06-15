Желудков: «Краснодар» — шедевр, в прошлом сезоне РПЛ он понравился мне больше, чем «Зенит»

Бывший нападающий сборной СССР Юрий Желудков высказался о выступлении «Краснодара» в сезоне-2025/2026. «Быки» завоевали серебряные медали Мир РПЛ и Фонбет Кубка России.

«Краснодар» — это шедевр. Мне очень нравится эта команда. Даже больше, чем «Зенит». У них совсем другой подход. Не то что в «Зените», где поставят два состава и будут выигрывать. А здесь пацаны борются, их 15 человек, в итоге калечатся. Те же шесть ведущих команд РПЛ будут бороться за чемпионство в новом сезоне. Кто меньше потеряет очков с аутсайдерами, тот и станет чемпионом», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.