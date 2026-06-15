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«Проблемы, вероятно, психологические». В «Оренбурге» высказались о будущем Игнатьева

«Проблемы, вероятно, психологические». В «Оренбурге» высказались о будущем Игнатьева
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Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин высказался о российском нападающем Иване Игнатьеве.

— Он перешёл в тульский «Арсенал», провёл сборы, потом травмировался, сделал операцию. У Ивана прекрасные навыки, это очень сильный игрок. Думаю, что если бы в определённый момент карьеры всё сложилось иначе, Игнатьев мог бы стать одним из лучших центральных нападающих России. Слишкович и Ахметзянов высоко оценивали его потенциал – на тренировках видели уровень мастерства, который, к сожалению, Ивану не удалось реализовать в официальных матчах. Проблемы, вероятнее всего, психологические. Объяснить логически сложно. Тяжёлое прошлое, травмы.

– Вы сознательно шли на риск, приглашая его?
– Конечно. Мы много разговаривали с Иваном и его агентом, он пошёл на уступки по условиям ради шанса. К сожалению, и для нас, и для него, не воспользовался им. Сейчас у Игнатьева проблемы со здоровьем, как вернётся – будем решать. В минувшем сезоне он нам не помог, – сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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