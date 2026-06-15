«Реал» объявил о трансфере Марка Кукурельи

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника «Челси» Марка Кукурельи. Стороны подписали контракт на шесть сезонов — до 2032 года.

Ранее СМИ сообщали, что «Реал» заплатит за Кукурелью € 55 млн. Ещё € 5 млн «Челси» сможет получить в виде бонусов за достижения Марка в «Реале».

В минувшем сезоне Кукурелья принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.