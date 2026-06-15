Анатолий Тимощук признался, что получил звание ЗМС Украины за победу с «Зенитом»

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, что получил звание заслуженного мастера спорта Украины за победу с сине-бело-голубыми в Кубке УЕФА в 2008 году. В то время Тимощук выступал за «Зенит», будучи футболистом. В марте 2022 года Украинская ассоциация футбола лишила Анатолия тренерской лицензии, выданной центром лицензирования УАФ, титулов победителя чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка Украины.

«Понимаю, что в нынешних реалиях отношение ко мне нынешних властей моей страны не изменится. Только человека нельзя лишить того, что он заработал своим трудом и стремлением к победе на футбольном поле. Звание заслуженного мастера спорта Украины мне вообще присвоили за победу «Зенита» в Кубке УЕФА. И в «Шахтёре», и в «Зените», и в национальной сборной отдавался футболу полностью. Лишать меня того, что было заработано за долгую карьеру, никто не имел права. Прежде всего тренерской лицензии, позволяющей работать в футболе. Рад, что CAS встал на мою сторону и справедливость восторжествовала. Для меня это был вопрос чести и достоинства», — приводит слова Тимощука «РИА Новости Спорт».