В «Балтике» раскрыли, какие топ-клубы РПЛ рассматривали вариант трансфера Андраде

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян рассказал, какие топ-клубы Мир РПЛ рассматривали потенциальный трансфер Кевина Андраде. Защитник перешёл в «Зенит». Однако, по словам Маргаряна, интерес к нему в разной степени также проявляли «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА.

— Кто ещё приходил за Кевином из РПЛ этой весной?

— «Локомотив» был готов к покупке. Но агент обозначил, что интереснее им «Зенит». До того Кевина хотел много кто — «Спартак», думаю, присматривался.

— Когда к Кевину возник первый интерес?

— Когда мы вылетели, уже получили несколько предложений из РПЛ. Нам они были неинтересны, поэтому мы убедили Кевина остаться и вернуться вместе с нами. Не каждый бы на такое согласился. Так что у меня просто язык не поворачивается говорить о Кевине что-то плохое.

— Как близко всё было этой зимой с ЦСКА?

— ЦСКА вёл несколько защитников. Приоритетным вариантом Кевин, очевидно, не был. Мы обсуждали цифры, но в ЦСКА предпочли Рейса, — приводит слова Маргаряна Sport24.