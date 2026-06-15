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В «Балтике» раскрыли, какие топ-клубы РПЛ рассматривали вариант трансфера Андраде

В «Балтике» раскрыли, какие топ-клубы РПЛ рассматривали вариант трансфера Андраде
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Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян рассказал, какие топ-клубы Мир РПЛ рассматривали потенциальный трансфер Кевина Андраде. Защитник перешёл в «Зенит». Однако, по словам Маргаряна, интерес к нему в разной степени также проявляли «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА.

— Кто ещё приходил за Кевином из РПЛ этой весной?
— «Локомотив» был готов к покупке. Но агент обозначил, что интереснее им «Зенит». До того Кевина хотел много кто — «Спартак», думаю, присматривался.

— Когда к Кевину возник первый интерес?
— Когда мы вылетели, уже получили несколько предложений из РПЛ. Нам они были неинтересны, поэтому мы убедили Кевина остаться и вернуться вместе с нами. Не каждый бы на такое согласился. Так что у меня просто язык не поворачивается говорить о Кевине что-то плохое.

— Как близко всё было этой зимой с ЦСКА?
— ЦСКА вёл несколько защитников. Приоритетным вариантом Кевин, очевидно, не был. Мы обсуждали цифры, но в ЦСКА предпочли Рейса, — приводит слова Маргаряна Sport24.

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