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Пау Кубарси рассказал, какие советы он получил от Карлеса Пуйоля

Пау Кубарси рассказал, какие советы он получил от Карлеса Пуйоля
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Защитник сборной Испании Пау Кубарси рассказал о том, какие советы ему даёт экс-игрок национальной команды Карлес Пуйоль.

«Я не общался с ним напрямую перед чемпионатом мира, но раньше у меня была такая возможность. Мы периодически поддерживали связь, и я могу на него рассчитывать; он очень мне помогает.

Он говорит, чтобы я не сдавался, чтобы я оставался самим собой, что я молод и всегда должен совершенствоваться, и, прежде всего, чтобы я сохранял хладнокровие», – приводит слова Кубарси Mundo Deportivo.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе турнира Испания сыграет с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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